Здійснювати чи ні доплату до 3 200 грн. при погодинній оплаті праці?
Мінсоцполітики листом від 20.03.2017 №766/0/101-17/28 надано роз`яснення щодо мінімальної заробітної плати при погодинної оплаті праці. Зазначено, що для працівників, оплата праці яких здійснюється за посадовими окладами (тарифними ставками), має дотримуватись мінімальна державна гарантія - мінімальна місячна заробітна плата, а за погодинною оплатою (годинними тарифними ставками) - мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі. З 01.01.2017 мінімальна заробітна плата у місячному розмірі 3 200 грн., у погодинному розмірі - 19,34 грн.
Тобто, якщо працівниками, яким встановлено годинні тарифні ставки, виконано місячну норму праці і розмір нарахованої зарплати нижчий місячної мінімальної зарплати (3 200 грн), то доплата до цього розміру їм не провадиться, оскільки гарантією в оплаті праці для цих працівників є мінімальна зарплата в погодинному розмірі.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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