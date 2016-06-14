Ви запитували – ми відповідаємо

nus.in.ua, 11 серпня 2017, 16:02

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань надання адміністративних послуг. На запитання платників відповідала головний державний інспектор відділення Лазорчик І.Т.

Як отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку підприємцю?

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. Державний фіскальний орган веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Отже підприємець – платник єдиного податку для отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, повинен звернутися із запитом про отримання такого витягу до фіскального органу за місцем своєї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Зазначений порядок визначений ст. 299 Податкового кодексу України.

Колипідприємець - платник єдиного податкузобов’язаний використовувати касовий апарат?

Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

- першої групи;

- другої і третьої групи (фізичні особи-підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсягу доходу, яких протягом календарного року – не перевищує 1000000 гривень.

У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень, застосування РРО для такого платника єдиного податку – є обов’язковим.

Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Обов’язковим є застосування РРО для платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (п.296.10 ст. 296 Податкового кодексу).

Який порядок реєстрації розрахункових книжок?

Розрахункова книжка використовується у випадках коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

Реєстрація розрахункових книжок здійснюється в контролюючому органі за місцем реєстрації книги ОРО.

Реєстрація першої розрахункової книжки в контролюючому органі відбувається одночасно з реєстрацією книги ОРО на окрему господарську одиницю або на РРО, другої та наступних – на підставі реєстраційної заяви.

Датою реєстрації першої розрахункової книжки є дата реєстрації книги ОРО.

Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій".

Перед реєстрацією розрахункової книжки суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

- заповнення на реєстраційній сторінці розрахункової книжки інформації про найменування, податковий номер суб'єкта господарювання;

- відсутність у розрахунковій книжці квитанцій із серіями та номерами, що повторюються;

- відповідне заповнення реєстраційної сторінки, яка може розміщатися на останньому аркуші разом з квитанціями.

На кожну розрахункову книжку, що подається на реєстрацію, необхідно встановити засіб контролю таким чином, щоб унеможливити розкріплення книжки без порушення цілісності засобу контролю.

Форму реєстраційної сторінки розрахункової книжки наведено в додатку 6 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок .

У разі відсутності підстав для відмови посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви проводить реєстрацію розрахункової книжки шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС.

Після реєстрації суб'єкт господарювання заповнює рядки реєстраційної сторінки розрахункової книжки (номер книжки, дата реєстрації, найменування контролюючого органу, серія та номер першого бланка, кількість бланків, номер установленого засобу контролю), після чого розрахункова книжка вважається зареєстрованою. Кількість розрахункових книжок, що реєструються одночасно, не обмежується.

Як отримати ідентифікаційний код длядитини?

Дитина, яка не досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не має паспорта, не може самостійно отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі («ідентифікаційний код»). Замість неї це може зробити один з батьків (усиновитель, опікун, піклувальник). Для цього, слід подати до податкової інспекції Облікову картку за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі; пред’явити свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, то потрібно подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі видається протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи її законного представника або уповноваженої особи до державної податкової інспекції за місцем проживання.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ