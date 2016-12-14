На зустрічі із платниками єдиного податку

nus.in.ua, 13 лютого 2017, 17:08

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбулась зустріч завідувача сектору обслуговування платників Ірини Лазорчик з платниками єдиного податку щодо необхідності застосування РРО. Посадовецьнагадала, що відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

– першої групи;

– другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 мільйон гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 мільйон гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII пункт 296.10 статті 296 Податкового кодексу доповнено новим абзацом, відповідно до якого застосування РРО буде обов’язковим для платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Перелік груп технічно складних побутових товарів, в цілях застосування РРО має встановлювати Кабінет Міністрів України.

Також І. Лазорчик розповіла як зареєструвати, перереєструвати та скасувати реєстрацію РРО згідно з останніми змінами у законодавстві та зазначила, щоз грудня 2016 року (наказ ДФС України від 14.12.2016 №1019) оновлений Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, які дозволені до використання суб’єктами господарювання усіх форм власності.

На завершення зустрічі посадовець нагадала про кампанію декларування доходів громадян та надала відповіді на запитання присутніх.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ