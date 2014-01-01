Платники єдиного податку поповнили місцеві бюджети майже на 12млн. гривень

nus.in.ua, 21 липня 2017, 15:44

Протягом першого півріччя 2017 року від платників Золочівського відділення Буської ОДПІ, які застосовують спрощену систему оподаткування, до місцевих бюджетів надійшло 11955,0 тис.грн. єдиного податку, що на5224,0 тис.грн. більше ніж надходження аналогічного періоду минулого року. Про це повідомила ГДІ сектору організації роботи Буської ОДПІ Світлана Костецька під час зустрічі із ЗМІ.

За словами фахівця, юридичні особи – платники єдиного податку перерахували до місцевих бюджетів 1955,5 тис.грн., що на 837,8 тис.грн. більше, ніж у 2016 році, фізичні особи – підприємці забезпечили надходження в сумі 6557,5 тис.грн., що на 2438,7 тис.грн. більше ніж торік, юридичні особи - платники єдиного податку IV групи сплатили 3442,0 тис.грн. єдиного податку, що на 1947,4 тис.грн. більше ніж у минулому році.

Нагадала, що відповідно до п.293.2 ст.293 Податкового кодексу України ставки єдиного податку для підприємців першої та другої груп встановлюються сільськими, селищними, міськими радами у розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників – у межах до 10 відс. розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня податкового року (на 1 січня 2017 року – 1600 грн.) – до 160 грн; - для другої групи платників – у межах до 20 відс. розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (на 1 січня 2017 року – 3200 грн.) – до 640 грн.

Звернула увагу, що при розрахунку загальної кількості найманих осіб у ФОП, який є платником єдиного податку, не враховуються працівники, які перебувають у відпустці у зв`язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ