Про сплату єдиного податку першої та другої груп розповіли у податковій

nus.in.ua, 5 січня 2017, 10:55

Під час зустрічі з суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, фахівці Золочівського відділення Буської ОДПІ проінформували, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII внесено зміни до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, зокрема, до порядку встановлення ставок єдиного податку для платників першої групи. Зазначили, що з 01 січня ц.р. ставки єдиного податку розраховуються:

- для єдинщиків першої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

- для другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року .

Тобто, відповідно до нової редакції пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, з 2017 року фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму (до 160 грн. = 1600 грн. х 10%);

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати (до 640 грн. = 3200 грн. х 20%).

Звернули увагу, що при розрахунку загальної кількості найманих осіб у ФОП– платника єдиного податку не враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Також наголосили на особливостях сплати єдиного внеску. Зокрема, для спрощенців першої групи сума єдиного внеску не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску, тобто352 грн.( 3200 х 0,5 х 22%)., для другої групи - 704 грн. (3200 х 22%). Від сплати внеску за себе звільняються підприємці, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.