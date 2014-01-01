У 2017 році змінено порядок встановлення ставок єдиного податку

nus.in.ua, 25 січня 2017, 19:16

Буська ОДПІ нагадує, що з 1 січня 2017 року внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема, змінено порядок встановлення ставок єдиного податку для платників, що обрали спрощену систему оподаткування. Так, ставки податку становлять:

- для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1600 грн.);

- для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн);

- для третьої групи платників єдиного податку - 3 відсотки доходу (з ПДВ) та 5 відсотків доходу (без ПДВ).

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях - 0,57;

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях - 0,19;

- для земель водного фонду - 2,43;

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту - 6,33.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ