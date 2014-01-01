До уваги платників податків!

nus.in.ua, 24 квітня 2017, 16:59

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів на тему: «Актуальні питання заповнення квартальної звітності »:

- 26 квітня 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Перемишлянського відділення Буської ОДПІ (м. Перемишляни, вул. Галицька, 26а, актовий зал).

- 27 квітня 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ ( вул. Лермонтова,1 громадська приймальня );

Cектор організації роботи Буської ОДПІ