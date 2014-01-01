Телефонуйте на «гарячі лінії»

nus.in.ua, 1 червня 2017, 16:15

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»: - 06 червня 2017 року з 11 до 12 год. – про актуальні питання оподаткування ЄСВ відповідатиме завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Золочівського відділення Буської ОДПІ Сембай О.Р. Телефон „гарячої лінії” (265) 7-10-34, - 07 червня 2017 року з 11 до 12 год. щодо обліку платників відповідатиме завідувач сектору обслуговування платників Перемишлянського відділення Буської ОДПІ Лазоренко В. М. Телефон „гарячої лінії” (263) 2-24-76 . Cектор організації роботи Буської ОДПІ