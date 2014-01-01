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Знайомство школярів із основами податкового законодавства

nus.in.ua, 16 березня 2017, 18:06
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Знайомство школярів із основами податкового законодавства

Днями завідувач сектору обслуговування податків Золочівського відділення Буської ОДПІ Лазорчик І.Т. провела лекцію з учнями 10 класів Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 щодо податкової тематики.

Під час заходу посадовець ознайомила школярів iз базовими знаннями про основи податкової грамотності та розуміння необхідності сплати податків.

Особливу увагу молоді приділено кампанії декларування доходів громадян, яка стартувала з 1 січня 2017 року в Україні. Учні отримали корисну інформацію про те хто повинен декларувати свої доходи та як отримати податкову знижку.

Школярі проявляли неабияку зацікавленість, тому зустріч відбулись у вигляді дискусії, наприкінці якої отримали відповіді на всі свої запитання.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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