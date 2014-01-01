Про декларування доходів громадян – йшлося на зустрічі

nus.in.ua, 10 квітня 2017, 15:16

Про свідоме декларування своїх доходів йшлося на зустрічі керівника Золочівського відділення Буської ОДПІ Романа Дениса із засобами масової інформації району.

Посадовець нагадав, що кампанія декларування доходів громадян триває до 3 травня. На даний час про свої минулорічні статки повідомили 250 мешканців району, задекларовані ними доходи склали 6987,2 тис.грн.

В ході заходу Р.Денис акцентував увагу на особливостях цьогорічного деклараційного процесу. Зокрема, зазначив, що громадяни, які у 2016 році отримували доходи, з яких при їх виплаті не був сплачений податок на доходи фізичних осіб, зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до органу державної фіскальної служби за податковою адресою, тобто, за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

Окрім обов’язкового подання декларації, фізичні особи мають право подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки та повернення частини сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб. В цьому випадку декларація подається упродовж 2017 року.

Подати декларацію до 3 травня поточного року зобов’язані громадяни, які отримали у 2016 році доходи за договорами дарування (успадкування), доходи від здавання майна фізичним особам в оренду, доходи від операцій з продажу рухомого або нерухомого майна, іноземні доходи, інші доходи, що не оподатковувались при виплаті, доходи, отримані від надання різного виду послуг фізичним особам , в т.ч. послуги репетиторів, нянь, акторів тощо.

Посадовець запросив мешканців району відвідати Центр обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ та задекларувати отримані доходи.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ