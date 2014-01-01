Про декларування доходів громадян – йшлося на зустрічі
Про свідоме декларування своїх доходів йшлося на зустрічі керівника Золочівського відділення Буської ОДПІ Романа Дениса із засобами масової інформації району.
Посадовець нагадав, що кампанія декларування доходів громадян триває до 3 травня. На даний час про свої минулорічні статки повідомили 250 мешканців району, задекларовані ними доходи склали 6987,2 тис.грн.
В ході заходу Р.Денис акцентував увагу на особливостях цьогорічного деклараційного процесу. Зокрема, зазначив, що громадяни, які у 2016 році отримували доходи, з яких при їх виплаті не був сплачений податок на доходи фізичних осіб, зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до органу державної фіскальної служби за податковою адресою, тобто, за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.
Окрім обов’язкового подання декларації, фізичні особи мають право подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки та повернення частини сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб. В цьому випадку декларація подається упродовж 2017 року.
Подати декларацію до 3 травня поточного року зобов’язані громадяни, які отримали у 2016 році доходи за договорами дарування (успадкування), доходи від здавання майна фізичним особам в оренду, доходи від операцій з продажу рухомого або нерухомого майна, іноземні доходи, інші доходи, що не оподатковувались при виплаті, доходи, отримані від надання різного виду послуг фізичним особам , в т.ч. послуги репетиторів, нянь, акторів тощо.
Посадовець запросив мешканців району відвідати Центр обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ та задекларувати отримані доходи.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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