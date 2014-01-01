11 лютого
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

В податковій розповіли по декларування доходів громадян

nus.in.ua, 7 лютого 2017, 14:51
0
1
Роздрукувати
В податковій розповіли по декларування доходів громадян

Днями в Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся брифінг керівника відділення Романа Дениса для представників районних ЗМІ на тему: «Кампанія декларування – 2017».

«Щорічне декларування доходів, отриманих у попередньому році – це перш за все виконання громадянином свого конституційного обов’язку, індивідуальний внесок в добробут держави та реалізація права громадян на податкову знижку», - зазначив на початку заходу посадовець.

Декларацію подають лише ті громадяни, котрі у 2016 році отримували доходи, що не оподатковувалися при виплаті. До таких доходів належать: вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна; кошти від надання майна в лізинг, оренду (суборенду) чи житловий найм; кошти одержані за межами України (іноземні доходи); доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого або рухомого майна та отримані у вигляді інвестиційного прибутку; суми нецільової благодійної допомоги, що перевищує 1930 грн; доходи отримані у вигляді вартості подарунків. Податкова декларація подається до територіального органу державної фіскальної служби за місцем реєстрації громадянина до 1 травня 2017 року.

Громадяни, які претендують на отримання податкової знижки на оплату за навчання, допоміжних репродуктивних технологій, сплати відсотків по іпотечному кредиту і інші суми витрат передбачених податковим законодавством можуть подати декларацію до 31 грудня поточного року.

ТакожР. Денис зазначив, що подати декларацію про майновий стан і доходи можна не тільки на паперових носіях, але й засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису підзвітних осіб.
Для зручності громадян ДФС України запровадженосервіс «Електронний кабінет платника». Фізичні особи у відкритій частині Електронного кабінету можуть заповнити, зберегти та роздрукувати декларацію, а в розділі «Введення звітності» особистого кабінету з використанням ЕЦП можуть подати декларацію в електронному вигляді.

На завершення заходу посадовець наголосив, що будь-які консультації з питань декларування можна отримати в Центрі обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ за адресою: м. Золочів, вул. Лермонтова,1, або за телефоном: (265) 7-10-34 та закликавгромадян вчасно задекларувати свої доходи.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Задекларуйте доходи, отримані протягом 2015 року!

Задекларуйте доходи, отримані протягом 2015 року!56

Розпочалась деклараційна кампанія – 2016

Розпочалась деклараційна кампанія – 201690

Обов`язкове декларування доходів громадян до 1 травня 2015 року

Обов`язкове декларування доходів громадян до 1 травня 2015 року170

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.