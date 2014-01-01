В податковій розповіли по декларування доходів громадян
Днями в Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся брифінг керівника відділення Романа Дениса для представників районних ЗМІ на тему: «Кампанія декларування – 2017».
«Щорічне декларування доходів, отриманих у попередньому році – це перш за все виконання громадянином свого конституційного обов’язку, індивідуальний внесок в добробут держави та реалізація права громадян на податкову знижку», - зазначив на початку заходу посадовець.
Декларацію подають лише ті громадяни, котрі у 2016 році отримували доходи, що не оподатковувалися при виплаті. До таких доходів належать: вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна; кошти від надання майна в лізинг, оренду (суборенду) чи житловий найм; кошти одержані за межами України (іноземні доходи); доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого або рухомого майна та отримані у вигляді інвестиційного прибутку; суми нецільової благодійної допомоги, що перевищує 1930 грн; доходи отримані у вигляді вартості подарунків. Податкова декларація подається до територіального органу державної фіскальної служби за місцем реєстрації громадянина до 1 травня 2017 року.
Громадяни, які претендують на отримання податкової знижки на оплату за навчання, допоміжних репродуктивних технологій, сплати відсотків по іпотечному кредиту і інші суми витрат передбачених податковим законодавством можуть подати декларацію до 31 грудня поточного року.
ТакожР. Денис зазначив, що подати декларацію про майновий стан і доходи можна
не тільки на паперових носіях, але й засобами електронного зв’язку в
електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового
підпису підзвітних осіб.
Для зручності громадян ДФС України запровадженосервіс «Електронний кабінет платника». Фізичні особи у відкритій частині Електронного кабінету можуть заповнити, зберегти та роздрукувати декларацію, а в розділі «Введення звітності» особистого кабінету з використанням ЕЦП можуть подати декларацію в електронному вигляді.
На завершення заходу посадовець наголосив, що будь-які консультації з питань декларування можна отримати в Центрі обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ за адресою: м. Золочів, вул. Лермонтова,1, або за телефоном: (265) 7-10-34 та закликавгромадян вчасно задекларувати свої доходи.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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