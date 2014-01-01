12 грудня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

16 грудня – останній день переходу на спрощену систему оподаткування

nus.in.ua, 12 грудня 2016, 18:31
0
0
Роздрукувати
16 грудня – останній день переходу на спрощену систему оподаткування

Буська ОДПІ нагадує, що суб’єкти господарювання, які бажають з 1 січня 2017 року перейти на сплату єдиного податку або змінити групу єдиного податку, повинні не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку кварталу подати до територіального органу фіскальної служби заяву встановленої форми про право застосування спрощеної системи оподаткування.

Граничний термін подання заяви – 16 грудня 2016 року. Тим суб’єктам господарювання, які у 2016 році перебували на спрощеній системі оподаткування і бажають на ній залишитись і в наступному році, заяви подавати не потрібно.

Крім цього, платники єдиного податку, які бажають відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2017 року, повинні не пізніше, ніж за 10 днів до початку нового календарного кварталу подати до Центру обслуговування платників заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування. Граничний строк подання такої заяви – 21 грудня 2016 року.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

15 вересня - граничний термін подання заяви для застосування спрощеної ...

15 вересня - граничний термін подання заяви для застосування спрощеної ...77

16 грудня - граничний термін подання заяви для застосування спрощеної сис ...

16 грудня - граничний термін подання заяви для застосування спрощеної сис ...52

16 грудня - граничний термін подання заяви на єдиний податок.

16 грудня - граничний термін подання заяви на єдиний податок.122

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.