16 грудня – останній день переходу на спрощену систему оподаткування

nus.in.ua, 12 грудня 2016, 18:31

Буська ОДПІ нагадує, що суб’єкти господарювання, які бажають з 1 січня 2017 року перейти на сплату єдиного податку або змінити групу єдиного податку, повинні не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку кварталу подати до територіального органу фіскальної служби заяву встановленої форми про право застосування спрощеної системи оподаткування.

Граничний термін подання заяви – 16 грудня 2016 року. Тим суб’єктам господарювання, які у 2016 році перебували на спрощеній системі оподаткування і бажають на ній залишитись і в наступному році, заяви подавати не потрібно.

Крім цього, платники єдиного податку, які бажають відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2017 року, повинні не пізніше, ніж за 10 днів до початку нового календарного кварталу подати до Центру обслуговування платників заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування. Граничний строк подання такої заяви – 21 грудня 2016 року.