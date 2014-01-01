На соціальні гарантії перераховано понад 17 млн.грн. єдиного внеску

nus.in.ua, 15 березня 2017, 17:54

Протягом січня – лютого 2017 року роботодавці Золочівщини перерахували до бюджету 17243,4 тис.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 2907,8 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Про це повідомив керівник Золочівського відділення Буської ОДПІ Роман Денис під час зустрічі із ЗМІ.

Як зазначив посадовець, серед пріоритетів роботи фіскальної служби й надалі залишається питання детінізації та легалізації заробітної плати, адже від розміру отриманої зарплатні залежить рівень соціального захисту людини. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України. З січня поточного року її розмір становить 3200 гривень (у погодинному розмірі – 19,34 грн.). Всі роботодавці, які використовують працю найманих працівників, зобов’язані виплачувати заробітну плату у розмірі не нижчому за мінімальний.Погоджуючись на виплату заробітної плати нижче мінімального рівня або неофіційне працевлаштування, робітник втрачає такі права, як оплачувані відпустки, соціальні страхові виплати та пенсійний стаж.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ