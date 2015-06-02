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Оприлюднено проекту наказу щодо змін до порядку формування плану-графіка проведення перевірок платників

nus.in.ua, 9 березня 2017, 15:24
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Оприлюднено проекту наказу щодо змін до порядку формування плану-графіка проведення перевірок платників

На офіційному web-сайті Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) розміщено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків».

Наказом Мінфіну України від 02.06.2015 №524 (у редакції наказу від 04.08.2016 № 723), затверджено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Новий Проект наказу «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» розроблено з метою приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України згідно із змінами, внесеними Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

За висновком Державної регуляторної служби України з урахуванням вимог статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Проект не містить норм регуляторного характеру.

Видання наказу сприятиме правильності застосування чинного законодавства щодо формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань можна надсилати на адресу розробника (Державна фіскальна служба України): поштову – 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, та електронну – nmetlashevska@sfs.gov.ua.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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