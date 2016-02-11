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Оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49»

nus.in.ua, 14 вересня 2016, 17:55
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Оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49»

Буська ОДПІ повідомляє, що Міністерством фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49» (далі – проект наказу) для отримання зауважень та пропозицій.

Проект регуляторного акта розроблено на виконання статей 27 та 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Державною регуляторною службою України за результатами аналізу набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» прийнято рішення від 04.07.2016 №8 щодо необхідності усунення Міністерством фінансів порушень принципів державної регуляторної політики.

Метою проекту наказу є усунення порушень принципів державної регуляторної політики, спрощення ведення бізнесу суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Проектом наказу пропонується:

1) скоротити деталізацію кодів виноробної продукції;

2) спростити звітність в розрізі контрагентів. Зокрема, вести облік операцій з контрагентами сумарно за місяць, а не за кожною датою здійснення таких операцій, зменшити деталізацію інформації про контрагентів;

3) викласти в новій редакції форми звітів щодо роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном відповідно до вимог Державної регуляторної служби України;

4) законодавчо закріпити можливість подання уточнюючого звіту до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Проект зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційній сторінці Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.minfin.gov.ua) в рубриці «Аспекти роботи. Проекти регуляторних актів для обговорення – 2016».

Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за наступними адресами:

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: pavlyuksg@minfin.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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