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Оподаткування подарунків, наданих профспілкою

nus.in.ua, 5 грудня 2016, 15:42
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Оподаткування подарунків, наданих профспілкою

Згідно з п.п. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 розд. IV Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відс. однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Подарунок, наданий профспілкою своїм членам, що не перевищує суми 50 відс. мінімальної зарплати (у 2016 році – 689 грн.) в місяць, не оподатковується. Сума перевищення вартості подарунку оподатковується податковим агентом (профспілковою організацією) з використанням коефіцієнта за ставкою 18 відсотків.

Відповідно до п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 ПКУ. Тобто базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 - Сп), де: К - коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ

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