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До уваги платників єдиного податку!

nus.in.ua, 27 вересня 2016, 13:12
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До уваги платників єдиного податку!

Буська ОДПІ нагадує, Податковим кодексом України передбачено, що у разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 мільйон гривень для платника єдиного податку II та III груп (фізичної особи-підприємця) незалежно від обраного виду діяльності застосування реєстратора розрахункових операцій є обов’язковим(п.296.10 ст.296 ПКУ).

Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Тобто,з 1 жовтняплатники єдиного податку ІІ та III групи (фізичні особи-підприємці), обсяг доходу яких за І півріччя склав понад 1 мільйон гривень, зобов’язані при здійсненні своєї господарської діяльності застосовувати РРО або перейти на використання виключно безготівкових розрахунків.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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