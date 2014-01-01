До уваги платників єдиного податку!
Буська ОДПІ нагадує, Податковим кодексом України передбачено, що у разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 мільйон гривень для платника єдиного податку II та III груп (фізичної особи-підприємця) незалежно від обраного виду діяльності застосування реєстратора розрахункових операцій є обов’язковим(п.296.10 ст.296 ПКУ).
Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.
Тобто,з 1 жовтняплатники єдиного податку ІІ та III групи (фізичні особи-підприємці), обсяг доходу яких за І півріччя склав понад 1 мільйон гривень, зобов’язані при здійсненні своєї господарської діяльності застосовувати РРО або перейти на використання виключно безготівкових розрахунків.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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