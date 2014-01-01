Одинока мама має право на підвищену податкову соціальну пільгу
Порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України. Згідно з п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Кодексу платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1. - у 2017 році це 1200,0 грн., у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови дотримання процедур, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, а саме граничний розмір доходу який дає право на отримання ПСП, визначається як добуток суми 2240 (п.169.4.1 ПКУ) та відповідної кількості дітей. Для цілей цього пункту одинокою матір'ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної підпунктом "а" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.
Для отримання податкової соціальної пільги працівник зобов’язаний надати заяву та відповідні підтверджуючі документи.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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