Про застосування податкової соціальної пільги розповіли податківці

nus.in.ua, 31 січня 2017, 15:54

Фахівцями Золочівського відділення Буської ОДПІ проведено зустріч з суб’єктами господарювання щодо застосування податкової соціальної пільги у 2017 році.

В ході заходу роз’яснено, що при обчисленні податку на доходи фізичних осіб платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати від одного роботодавця на суму податкової соціальної пільги (ПСП). Слід знати, ПСП застосовують до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо його сума не перевищує розміру місячного прожитковогомінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 гривень (у 2017 році - 2240 грн.).Розмір ПСП дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році - 800 грн.).

Платник податку, який утримує двох та більше дітей віком до 18 років має право на ПСП у розмірі 100% у розрахунку на кожну дитину. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, також визначається кратно до кількості дітей.

Наприклад, платник податку, який утримує чотирьох дітей віком до 18 років, у 2017 році може скористатися ПСП в розмірі 3200 грн. (800 × 100% × 4), якщо розмір його доходу не перевищує 8960,00 грн. на місяць (2240 × 4).

Скористатися правом на таку ПСП може лише один із батьків, тому у заяві на її застосування фізособа має зазначити, що її чоловік (дружина) під час отримання ПСП за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно до кількості дітей.

Також наголошено, що з 2017 року для юридичних та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, встановлено мінімальний розмір заробітної плати 3200 грн., посилено відповідальність за порушення трудового законодавства у вигляді штрафних санкцій, а також будуть проводитися перевірки роботодавців щодо дотримання виплати мінімальної зарплати.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ