З 1 січня стартувала деклараційна кампанія – 2017
Буська ОДПІ повідомляє, що з 1 січня 2017 року розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих упродовж 2016 року.
Наразі у територіальних підрозділах фіскальної служби чекають, насамперед, тих громадян, котрі зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, відтак визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Зокрема, це доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, у вигляді спадщини або доходи від здавання в найм нерухомого майна.
Звертаємо увагу, що з переліку „обов’язкових” декларантів цього року виключено громадян, котрі отримували доходи від двох і більше податкових агентів. Зазначена новація виникла у зв'язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків та скасуванням пп. "є" п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України.
Зазнала змін і сама форма декларації про майновий стан та доходи. У оновленому вигляді її можна завантажити з веб-порталу ДФС України за гіперпосиланням http://sfs.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/podatok-na-dohodi-fizichnih-osib/.
Зазначаємо, що за вибором платника податків декларації можна подати за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.
Для комфортного звітування громадян у центрах обслуговування платників Буської ОДПІ можна отримати безкоштовні консультації та допомогу в заповненні декларації.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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