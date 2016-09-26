Змінено форму декларації акцизного податку
Буська ОДПІ повідомляє , що з 22.11.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від26.09.2016 №841 «Про внесення змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку»,.
Наказом №841 змінено форму декларації акцизного податку, порядок її заповнення та подання, які були затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку». Зокрема, декларацію акцизного податку доповнено двома додатками:
1) Додатком 1прим. 1 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу», який обов’язково заповнюється всіма платниками акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробниками) незалежно від того чи був у звітному періоді об’єкт оподаткування;
2) Додатком 9 «Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування».
У Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку внесено зміни до розділів звітності, в яких декларуються податкові зобов’язання з реалізації палива (розділ В) і реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (розділ Д).
З оновленим текстом наказу можна ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).
Cектор організації роботи БуськоїОДПІ
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