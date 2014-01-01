Депутати пропонують надати три місяці для закриття ФОП

nus.in.ua, 11 січня 2017, 14:21

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №5633, в якому пропонується запровадити трьохмісячний перехідний період для здійснення реєстраційних дій з припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (що знаходяться на загальній системі оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність) без сплати єдиного соціального внеску за цей період. Якщо така особа за цей час не отримувала доходи, вона звільняється від сплати єдиного соціального внеску в розмірі 704 грн., як це було передбачено законодавством до 1 січня 2017 року.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ