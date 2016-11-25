Гранична сума розрахунків готівкою встановлена у розмірі 50 тисяч гривень
Буська ОДПІ повідомляє, що 04 січня 2017 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210», якою внесено змінищодо встановлення граничної суми розрахунків готівкою. Зокрема:
- встановлено граничну суму у розмірі 50 тис. грн. для розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня, а також розрахунків готівкою фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню;
- фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).
Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. гривень.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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