Оновлено правила грошово-кредитного та валютного ринків

nus.in.ua, 26 вересня 2016, 13:07

Буська ОДПІ повідомляє, з 15 вересня 2016 року набрала чинності постанова Національного банку України від 14.09.2016р. № 386 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", якою встановлено строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" у розмірі, що не перевищує 120 календарних днів.

Обов'язковий продаж на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб - підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України залишено у розмірі 65 відсотків.

Основні зміни правил грошово-кредитного та валютного ринках України полягають у наступному. Зокрема, Нацбанк встановив, що клієнти банків можуть отримувати готівкові кошти в інвалюті або банківські метали з поточних і депозитних рахунків через каси та банкомати на суму до 250 тис. грн. на добу на одного клієнта (в еквіваленті). До 15 вересня п.р. обмеження проведення вказаних операцій було на рівні 100 тис. грн. Натомість, фізичним особам встановлено заборону здійснювати операції в готівковій формі на підставі індивідуальних ліцензій Нацбанку, яка не поширюється на операції, що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій Нацбанку, виданих до набрання чинності вищезазначеною постановою.

Компанії-резиденти, які отримали від нерезидентів кредити або позики, відтепер мають можливість купувати інвалюту для погашення такої заборгованості, але лише за умови цільового використання придбаних валютних коштів, а саме, якщо придбана та наявна інвалюта буде використовуватися виключно для погашення зобов’язань за кредитами чи позиками.