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Громадяни мають право на звернення до органів фіскальної служби

nus.in.ua, 12 грудня 2016, 18:32
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Громадяни мають право на звернення до органів фіскальної служби

Основне право громадянина, наданого державою, - право на звернення, передбачено ст.40 Конституції України. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» кожен громадянин має право направляти до органів фіскальної служби як індивідуальні, так і колективні письмові звернення.

Звертаємо увагу, що звернення повинно містити:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- адресу громадянина;

- контактний телефон;

- суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви, скарги, прохання або вимоги);

- підпис заявника (заявників) із зазначенням дати;

-надруковано або написано від руки розбірливо й чітко.

 

Звернення розглядаються та вирішуються в місячний термін від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вчення, – не пізніше 15 днів від дня їх отримання. В цілому термін розгляду звернень не може перевищувати 45 днів.

Для кожного виду звернень установлено особливий порядок розгляду й форми реагування. Відповідь за результатами розгляду звернень в обов’язковому порядку дає той орган, який отримав звернення та до компетенції якого входить вирішення порушених питань, такий орган повинен об’єктивно та своєчасно розглянути звернення; перевірити викладені факти; прийняти рішення згідно чинного законодавства та повідомити громадян про наслідки розгляду.

Звертаємо увагу, що звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором є анонімним і розгляду не підлягає.

 

Право на звернення - є одним із засобів захисту прав та законних інтересів громадян, яке закріплено основним Законом держави – Конституцією України таЗаконом України №393 від 02.10.1996 року «Про звернення громадян».

 

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