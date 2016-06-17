Яким вимогам повинна відповідати неприбуткова організація розповіли у фіскальній службі

nus.in.ua, 17 листопада 2016, 12:32

В зв’язку з необхідністю приведення неприбутковими організаціями у відповідність до вимог Податкового кодексу України своїх статутних документів у керівників таких організацій виникає ряд запитань.З цією метою фахівці Буської ОДПІ проводять чимало заходів з роз´яснення чинних норм податкового законодавства. Зокрема, 17 листопада представники неприбуткових установ і організацій зібрались на черговійзустрчі, де було роз’яснено умови перебування в новому Реєстрі неприбуткових установ та організацій, перелік документів, які необхідно надати податківцям для підтвердження статусу неприбутковості організації. Податківці розповіли про оновлену форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 року № 553, та ряд інших питань.

Також було звернено увагу на тому, що неприбуткові організації, які до кінця поточного року не приведуть свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, та не нададуть копії таких документів до органів фіскальної служби, після 1 січня 2017 року виключатимуться контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

По закінченню заходу було надано відповіді на численні питання щодо особливостей перереєстрації бюджетних установ, ОСББ, ЖБК, профспілкових організацій та інших установ.