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До уваги неприбуткових організацій !

nus.in.ua, 27 вересня 2016, 13:10
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До уваги неприбуткових організацій !

Буська ОДПІ повідомляє, що неприбуткові організації до кінця року зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність до норм Податкового кодексу та подати документи для включення до Реєстру неприбуткових організацій.

Нагадуємо, що з 16.07.2016 року набрала чинності постанова КМ України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Неприбуткові організації, які до 01.01.2017 не приведуть свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених п.133.4 ст.133 Податкового кодексу, та не нададуть копії таких документів контролюючому органу, після 01.01.2017 будуть виключені контролюючим органом з Реєстру.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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