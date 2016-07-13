До уваги неприбуткових організацій !
Буська ОДПІ повідомляє, що неприбуткові організації до кінця року зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність до норм Податкового кодексу та подати документи для включення до Реєстру неприбуткових організацій.
Нагадуємо, що з 16.07.2016 року набрала чинності постанова КМ України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Неприбуткові організації, які до 01.01.2017 не приведуть свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених п.133.4 ст.133 Податкового кодексу, та не нададуть копії таких документів контролюючому органу, після 01.01.2017 будуть виключені контролюючим органом з Реєстру.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.