Бог любить кожного з нас

Розмовляла



20 квітня Папа Франциск призначив Єпископа-помічника Львівської Архиєпархії Венедикта (Алексійчука) правлячим єпископом єпархії Святого Миколая УГКЦ у Чикаґо (США). То ж Владика Венедикт невдовзі переїде до США та очолить Чиказьку єпархію. Владика переконаний, що в житті немає випадковостей та певний, що Бог чомусь провадить до Чикаго з певною метою. Золочів‘яни не раз мали духовну радість зустрічі із Владикою Венедиктом, разом молились на Білій Маркіяновій горі, під час Хресної дороги, неодноразово вітали його на своїх парафіях. Напередодні свого від‘їзду, у день храмового свята у Соборі Святого Юра, Владика Венедикт зустрівся із нами в Митрополичих палатах та передав пастирські слова золочів‘янам.– Під час Синоду Єпископів Києво-Галицької митрополії УГКЦ Святійший Патріарх Святослав зазначив, що зараз формується нове обличчя греко-католицької церкви, поза межами Галичини. І ось сьогодні ми з Вами спілкуємось в час, в передчутті відбуття дуже далеко за межі Галичини, України. Ви відправляєтесь у Чікаго. Золочів‘яни знають Вас, золочів‘яни люблять Вас, золочів‘яни шанують Вас і хотілось би сьогодні від Вас попросити пастирські слова для них.– Я не прощаюся зі Львовом, не прощаюся із Золочівщиною. Я залишаюся в Україні, бо я є членом Синоду Української Греко-католицької церкви. У мене є свої певні ступені відповідальності у патріарших структурах, ще не раз буду бувати так само на Горі, де молився наш отець Шашкевич, і ми не раз молились. Що хотів би сказати? Звичайно, в житті все змінюється. Коли ми дивимося на апостолів, вони також були виховані в певній культурі, традиції, але в якийсь момент, коли вони пізнали Бога, пізнали цю добру новину, вони вийшли і пішли цією новиною ділитися. Я думаю, що і наше завдання і покликання так само, бо для нас Бог є доброю новиною, ми для себе пізнаємо ту добру новину і повинні нею ділитися з іншими. В тому контексті я бачу, що Бог десь кличе мене в ці глибини, розповісти про Бога, яким чином я для себе Його відкрив, ким для мене є Бог, ділитись цим на тому континенті. Звичайно, він для мене не є зовсім чужим, бо я в свій час жив в Канаді. Америка, то є щось інше, ніж Канада, але певні елементи є близькі. Але певен, що там є Бог і я буду свідчити про Бога. І я вважаю, це є найголовніше завдання кожного з нас, що кожен з нас може щось сказати за свого життя про Бога. У житті кожного з нас Бог діє, у житті кожного з нас Бог є і ми маємо цей досвід. І мені здається, що в цьому проблема, що ми часто стидаємося чи не бажаємо свідчити про Бога. Може часом також здається, що ми не завважаємо цієї дії. Тому зичу усім Вам, хто мешкає в Золочеві, в околицях Золочева, вдивлятись у своє життя, вдивлятись, як Бог діє в Вашому житті. Бо Бог любить кожного з нас. Кожен з нас є дорогий для Бога і маємо про Бога просто оповідати, як Він діє. Оповідати ті чи інші епізоди нашого життя, оповідати ті чи інші ситуації, де Бог присутній був. Бо саме в цьому полягає свідчення віри, в цьому полягає свідчення тих змін, які відбулись у житті. Бо віра то, не говорення гарних, інколи навіть надихаючих проповідей. Це – ділення досвідом присутності Бога у Вашому житті.– Наступного року у Золочеві планується захід християнської єдності. Ми раді будемо Вашому візитові.– Дуже дякую за запрошення. Я завжди шанував і шаную Золочів в його унікальності, його релігійності. Це дуже релігійне місто з різними конфесіями. Мені завжди було приємно бувати на різних парафіях в Золочеві. Було мило, приємно брати участь в Хресній ході, Хресній дорозі, яка щороку проходить в Золочеві. Думаю, що ми ще не раз і не два, а багато разів побачимось. До наступних зустрічей. І якщо хтось з Вас буде у Чікаго, радий буду Вас бачити. Христос воскрес!