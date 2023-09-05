Чотирилапі друзі у Відділенні реабілітації: особливий день для наших вихованців

До комунального закладу Золочівської міської ради – Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю – завітали незвичайні гості. Кінологічний центр ГУНП у Львівській області представив своїх вірних чотирилапих помічників – Айну, Ріцу та Антея.

Христина КАВКОВСЬКА

Кінологи розповіли про особливості підготовки службових собак, їхню роль у правоохоронній діяльності та продемонстрували вражаючі навички своїх вихованців. Собаки виконували команди з високою точністю, демонструючи слухняність, витримку та відданість своїм наставникам.Проте ця зустріч була важливою не лише з точки зору знайомства з роботою кінологічного центру. Спілкування з собаками відіграє значну роль у психологічній реабілітації, допомагаючи покращити емоційний стан, знизити рівень стресу та розвинути комунікативні навички."Кінологічна терапія має надзвичайний вплив на наших вихованців. Спілкування з собаками викликає щирі емоції, знижує тривожність і допомагає встановлювати соціальні контакти. Ми вдячні нашим гостям за цю теплу зустріч і з нетерпінням чекатимемо на нові візити", – зазначила керівниця Відділення комплексної реабілітації Наталія Джура.День, проведений у компанії чотирилапих друзів, залишив у серцях дітей та дорослих яскраві враження. Такі зустрічі не лише приносять радість, а й стають важливою частиною процесу реабілітації.