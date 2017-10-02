Новини Золочівщини
Свято у церкві Святого Онуфрія
Між селами Білий Камінь, Гавареччина та Ушня розташувалась на перший погляд нічим не примітна заліснена гора. Проте, в 1948 році місце стало відомим у всіх околицях, бо саме тут 6 вересня на очах трьох дівчат та юнака відбулась об’ява Божої Матері. На місці появи з’явилось джерело, а на камені залишився слід від ступні Богородиці. З тих пір гору почали називати Святою.
Оскільки ці місця були досить глухими, то радянська влада, завдяки опору Української повстанської армії, довгий час не мала повноцінного контролю над територією. А це посприяло тому, що місцеве населення змогло спорудити на горі каплицю, до якої невидимими потягнулись прочани. Це, звісно ж, не могло подобатись владі, і щоб побороти цей прояв релігійності, було вирішено знищити каплицю. У 1990-х роках каплицю відновили, і сюди знову прийшли прочани – тисячі людей. Згодом тут з’явився монастир Положення Ризи Пресвятої Богородиці. З 1999 року розпочалися піші прощі зі Львова до Святої Гори.
Першу святу Літургію очолив Святійший патріярх Київський і всієї України УАПЦ Димитрій. Відтоді відбуваються щорічні відправи, які очолює у співслужінні собору духовенства митрополит Львівський Макарій.
Зараз на Святій горі стоїть дві церкви. Одна літня, яка більше нагадує павільйон, а друга, дерев’яна, яка має кількасотрічний вік. Більше того, багато хто вважав цей храм повністю втраченим. Бісковицька церква св. Онуфрія отримала нове життя. З 2010 р. розпочато роботу щодо перенесення церкви св. Онуфрія зі с. Біскувичі Самбірського району, збудованої у 1774 р.
Після впорядкування та ремонтних робіт храм було освячено 10 жовтня 2012 р. єпископатом та духовенством Львівської та Тернопільської єпархій.
25 червня 2021 року з нагоди престольного свята та дня молитовного прославлення преподобного Онуфрія Великого у храмі, який возведений на честь святого, Святогірського чоловічого монастиря Львівської єпархії Православної Церкви України, що на Святій горі біля села Ушня відбулась Божественна літургія,
На запрошення керуючого Львівською єпархією – священноархімандрита монастиря митрополита Макарія участь у богослужінні взяли архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, який очолив літургію, єпископ Херсонський і Каховський Борис, духовенство та вірні Львівської єпархії.
Зі словами повчання під час проповіді до присутніх звернувся єпископ Борис, який, пригадавши життя преподобного отця Онуфрія, закликав до побожного та праведного земного життя.
Після завершення літургії був звершений Чин малого освячення води біля криниці монастиря.
Наприкінці архієпископ Тихон, подякувавши митрополиту Макарію за запрошення та подарувавши митрополиту ікону святого Онуфрія, привітав усіх із храмовим святом, побажав молитовного заступництва преподобного угодника Божого, миру та благословення
Господа для подальшої праці на благо Помісної Церкви України та для розбудови монастирського комплексу.
Керуючий Львівською єпархією Митрополит Макарій висловив слова вдячності архієреям, священнослужителям та вірним за спільну щиру молитву, закликав до самовідданого та відповідального християнського служіння, помноження євангельських чеснот для спасіння своїх безсмертних душ.
З нагоди Дня іменин наміснику монастиря ігумену Онуфрію архієреї вручили ікону небесного заступника та букет білих троянд.
З нагоди храмового свята та за доброчесну працю голові Золочівської районної державної адміністрації Василю Богдановичу Маркевичу та голові Золочівської територіальної громади Ігорю Михайловичу Гриньківу вручено церковні відзнаки Львівської єпархії – Благословенні грамоти.
Міський голова Ігор Гриньків, дякуючи за високу нагороду, зазначив, що ця відзнака є нагородою для всієї великої Золочівської громади. Адже лише спільними зусиллями можна досягти благої мети.
Леся ГОРГОТА
Фото автора
Оскільки ці місця були досить глухими, то радянська влада, завдяки опору Української повстанської армії, довгий час не мала повноцінного контролю над територією. А це посприяло тому, що місцеве населення змогло спорудити на горі каплицю, до якої невидимими потягнулись прочани. Це, звісно ж, не могло подобатись владі, і щоб побороти цей прояв релігійності, було вирішено знищити каплицю. У 1990-х роках каплицю відновили, і сюди знову прийшли прочани – тисячі людей. Згодом тут з’явився монастир Положення Ризи Пресвятої Богородиці. З 1999 року розпочалися піші прощі зі Львова до Святої Гори.
Першу святу Літургію очолив Святійший патріярх Київський і всієї України УАПЦ Димитрій. Відтоді відбуваються щорічні відправи, які очолює у співслужінні собору духовенства митрополит Львівський Макарій.
Зараз на Святій горі стоїть дві церкви. Одна літня, яка більше нагадує павільйон, а друга, дерев’яна, яка має кількасотрічний вік. Більше того, багато хто вважав цей храм повністю втраченим. Бісковицька церква св. Онуфрія отримала нове життя. З 2010 р. розпочато роботу щодо перенесення церкви св. Онуфрія зі с. Біскувичі Самбірського району, збудованої у 1774 р.
Після впорядкування та ремонтних робіт храм було освячено 10 жовтня 2012 р. єпископатом та духовенством Львівської та Тернопільської єпархій.
25 червня 2021 року з нагоди престольного свята та дня молитовного прославлення преподобного Онуфрія Великого у храмі, який возведений на честь святого, Святогірського чоловічого монастиря Львівської єпархії Православної Церкви України, що на Святій горі біля села Ушня відбулась Божественна літургія,
На запрошення керуючого Львівською єпархією – священноархімандрита монастиря митрополита Макарія участь у богослужінні взяли архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, який очолив літургію, єпископ Херсонський і Каховський Борис, духовенство та вірні Львівської єпархії.
Зі словами повчання під час проповіді до присутніх звернувся єпископ Борис, який, пригадавши життя преподобного отця Онуфрія, закликав до побожного та праведного земного життя.
Після завершення літургії був звершений Чин малого освячення води біля криниці монастиря.
Наприкінці архієпископ Тихон, подякувавши митрополиту Макарію за запрошення та подарувавши митрополиту ікону святого Онуфрія, привітав усіх із храмовим святом, побажав молитовного заступництва преподобного угодника Божого, миру та благословення
Господа для подальшої праці на благо Помісної Церкви України та для розбудови монастирського комплексу.
Керуючий Львівською єпархією Митрополит Макарій висловив слова вдячності архієреям, священнослужителям та вірним за спільну щиру молитву, закликав до самовідданого та відповідального християнського служіння, помноження євангельських чеснот для спасіння своїх безсмертних душ.
З нагоди Дня іменин наміснику монастиря ігумену Онуфрію архієреї вручили ікону небесного заступника та букет білих троянд.
З нагоди храмового свята та за доброчесну працю голові Золочівської районної державної адміністрації Василю Богдановичу Маркевичу та голові Золочівської територіальної громади Ігорю Михайловичу Гриньківу вручено церковні відзнаки Львівської єпархії – Благословенні грамоти.
Міський голова Ігор Гриньків, дякуючи за високу нагороду, зазначив, що ця відзнака є нагородою для всієї великої Золочівської громади. Адже лише спільними зусиллями можна досягти благої мети.
Леся ГОРГОТА
Фото автора
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