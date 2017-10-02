Свято у церкві Святого Онуфрія

Зараз на Святій горі стоїть дві церкви. Одна літня, яка більше нагадує павільйон, а друга, дерев’яна, яка має кількасотрічний вік. Більше того, багато хто вважав цей храм повністю втраченим. Бісковицька церква св. Онуфрія отримала нове життя. З 2010 р. розпочато роботу щодо перенесення церкви св. Онуфрія зі с. Біскувичі Самбірського району, збудованої у 1774 р.Після впорядкування та ремонтних робіт храм було освячено 10 жовтня 2012 р. єпископатом та духовенством Львівської та Тернопільської єпархій.25 червня 2021 року з нагоди престольного свята та дня молитовного прославлення преподобного Онуфрія Великого у храмі, який возведений на честь святого, Святогірського чоловічого монастиря Львівської єпархії Православної Церкви України, що на Святій горі біля села Ушня відбулась Божественна літургія,На запрошення керуючого Львівською єпархією – священноархімандрита монастиря митрополита Макарія участь у богослужінні взяли архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, який очолив літургію, єпископ Херсонський і Каховський Борис, духовенство та вірні Львівської єпархії.Зі словами повчання під час проповіді до присутніх звернувся єпископ Борис, який, пригадавши життя преподобного отця Онуфрія, закликав до побожного та праведного земного життя.Після завершення літургії був звершений Чин малого освячення води біля криниці монастиря.Наприкінці архієпископ Тихон, подякувавши митрополиту Макарію за запрошення та подарувавши митрополиту ікону святого Онуфрія, привітав усіх із храмовим святом, побажав молитовного заступництва преподобного угодника Божого, миру та благословенняГоспода для подальшої праці на благо Помісної Церкви України та для розбудови монастирського комплексу.Керуючий Львівською єпархією Митрополит Макарій висловив слова вдячності архієреям, священнослужителям та вірним за спільну щиру молитву, закликав до самовідданого та відповідального християнського служіння, помноження євангельських чеснот для спасіння своїх безсмертних душ.З нагоди Дня іменин наміснику монастиря ігумену Онуфрію архієреї вручили ікону небесного заступника та букет білих троянд.З нагоди храмового свята та за доброчесну працю голові Золочівської районної державної адміністрації Василю Богдановичу Маркевичу та голові Золочівської територіальної громади Ігорю Михайловичу Гриньківу вручено церковні відзнаки Львівської єпархії – Благословенні грамоти.Міський голова Ігор Гриньків, дякуючи за високу нагороду, зазначив, що ця відзнака є нагородою для всієї великої Золочівської громади. Адже лише спільними зусиллями можна досягти благої мети.