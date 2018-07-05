Капітальний ремонт – на Львівській

– Це магістральна дорога, яка витримує значне навантаження транспортом. Вона вже давно потребувала ремонту. Минулого року було розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено тендерну закупівлю. Однак, через відсутність коштів нам не вдалось це зробити у 2020 році. 16 березня відбулась сесія Львівської обласної ради, на котрій депутати виділили частину коштів на нашу комунальну дорогу. Ще частину коштів передбачили депутати Золочівської міської ради у міському бюджеті. Капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Львівській виконує приватне підприємство «ЗОЛОЧІВСТАРБУД».