Новини Золочівщини
Капітальний ремонт – на Львівській
У Золочеві розпочато капітальний ремонт частини дороги на вулиці Львівській.
Як розповів перший заступник міського голови Богдан РИБАХА, ці роботи були заплановані ще минулого року, однак через відсутність коштів на той час, ремонт розпочали лише у цьому році.
– Це магістральна дорога, яка витримує значне навантаження транспортом. Вона вже давно потребувала ремонту. Минулого року було розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено тендерну закупівлю. Однак, через відсутність коштів нам не вдалось це зробити у 2020 році. 16 березня відбулась сесія Львівської обласної ради, на котрій депутати виділили частину коштів на нашу комунальну дорогу. Ще частину коштів передбачили депутати Золочівської міської ради у міському бюджеті. Капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Львівській виконує приватне підприємство «ЗОЛОЧІВСТАРБУД».
Леся ГОРГОТА
Як розповів перший заступник міського голови Богдан РИБАХА, ці роботи були заплановані ще минулого року, однак через відсутність коштів на той час, ремонт розпочали лише у цьому році.
– Це магістральна дорога, яка витримує значне навантаження транспортом. Вона вже давно потребувала ремонту. Минулого року було розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено тендерну закупівлю. Однак, через відсутність коштів нам не вдалось це зробити у 2020 році. 16 березня відбулась сесія Львівської обласної ради, на котрій депутати виділили частину коштів на нашу комунальну дорогу. Ще частину коштів передбачили депутати Золочівської міської ради у міському бюджеті. Капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Львівській виконує приватне підприємство «ЗОЛОЧІВСТАРБУД».
Леся ГОРГОТА
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)