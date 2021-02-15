Новини Золочівщини
Поновлення та припинення договору оренди землі (відео)
В Україні триває земельна реформа.
У землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення виникає багато запитань.
У цьому відео ви дізнаєтеся про нюанси поновлення та припинення договору оренди землі.
Це відео є частиною циклу консультацій, у яких система безоплатної правової допомоги роз’яснює основні
питання у сфері земельних правовідносин. Ролик створено завдяки мережі правових клубів PRAVOKATOR
правовий клуб.
У землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення виникає багато запитань.
У цьому відео ви дізнаєтеся про нюанси поновлення та припинення договору оренди землі.
Це відео є частиною циклу консультацій, у яких система безоплатної правової допомоги роз’яснює основні
питання у сфері земельних правовідносин. Ролик створено завдяки мережі правових клубів PRAVOKATOR
правовий клуб.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)