Новини Золочівщини
17:52, 19 березня 2021
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Поновлення та припинення договору оренди землі (відео)

Поновлення та припинення договору оренди землі (відео)
Gazeta
Фото: НУС
В Україні триває земельна реформа.

У землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення виникає багато запитань.

У цьому відео ви дізнаєтеся про нюанси поновлення та припинення договору оренди землі.

Це відео є частиною циклу консультацій, у яких система безоплатної правової допомоги роз’яснює основні
питання у сфері земельних правовідносин. Ролик створено завдяки мережі правових клубів PRAVOKATOR

правовий клуб.
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