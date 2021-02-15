Поновлення та припинення договору оренди землі (відео)

В Україні триває земельна реформа.



У землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення виникає багато запитань.



У цьому відео ви дізнаєтеся про нюанси поновлення та припинення договору оренди землі.



Це відео є частиною циклу консультацій, у яких система безоплатної правової допомоги роз’яснює основні

питання у сфері земельних правовідносин. Ролик створено завдяки мережі правових клубів PRAVOKATOR



правовий клуб.

