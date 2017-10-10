Про договір оренди землі (відео)

З цього відео ви дізнаєтеся, що таке договір оренди землі, як відбувається укладення договору щодо оренди земель з приватної, державної та комунальної власності, що має містити договір оренди землі, як вносити в нього зміни тощо.

Це відео є частиною циклу консультацій, у яких система безоплатної правової допомоги роз’яснює основні питання у сфері земельних правовідносин.

Договір оренди землі має містити:

1. Інформацію про об’єкт оренди (його кадастровий номер, місце розташування та розмір).

2. Дату укладення та строк дії договору оренди. Строк дії договору оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років.

3. Відомості про орендну плату із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальності за її несплату, а також інші умови, встановлені за домовленістю сторін. Сторони договору можуть домовитися про встановлення будь-якого розміру орендної плати, але не менше ніж 3 % визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки.

‼ Якщо договір не містить хоча б одну із цих істотних умов, у майбутньому він може бути визнаний неукладеним у судовому порядку.

Вносити зміни до умов договору оренди землі можна за згодою сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди. Якщо такої згоди немає, то спір вирішується в судовому порядку.





