У Золочеві троє осіб отруїлись ймовірно чадним газом

У неділю, 21 лютого, близько 15 год. у м. Золочів, у квартирі на вул. С. Бандери, 7, отруїлися, ймовірно, чадним газом три особи.

Отруєних у стані середньої важкості госпіталізували до Золочівської ЦРЛ і,нформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Квартира обладнана ПГ-4 та газовим 2-х контурним котлом. Працівниками АТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.