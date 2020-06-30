Новини Золочівщини
09:34, 22 лютого 2021
0
0

У Золочеві троє осіб отруїлись ймовірно чадним газом

У Золочеві троє осіб отруїлись ймовірно чадним газом
Gazeta
Фото: НУС
У неділю, 21 лютого, близько 15 год. у м. Золочів, у квартирі на вул. С. Бандери, 7, отруїлися, ймовірно, чадним газом три особи.
Отруєних у стані середньої важкості госпіталізували до Золочівської ЦРЛ і,нформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Квартира обладнана ПГ-4 та газовим 2-х контурним котлом. Працівниками АТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Увага! Буде припинено подачу газу
Увага! Буде припинено подачу газу
30.06.20, Новини Золочівщини
З газом необхідно поводитись на «Ви»
З газом необхідно поводитись на «Ви»
06.02.15, Поради
У Гончарівці грибник знайшов міну часів другої світової війни
У Гончарівці грибник знайшов міну часів другої світової війни
17.08.14, Новини Золочівщини
НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ
НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ
27.12.13, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.