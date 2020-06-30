Новини Золочівщини
У Золочеві троє осіб отруїлись ймовірно чадним газом
У неділю, 21 лютого, близько 15 год. у м. Золочів, у квартирі на вул. С. Бандери, 7, отруїлися, ймовірно, чадним газом три особи.
Отруєних у стані середньої важкості госпіталізували до Золочівської ЦРЛ і,нформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Квартира обладнана ПГ-4 та газовим 2-х контурним котлом. Працівниками АТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.
Отруєних у стані середньої важкості госпіталізували до Золочівської ЦРЛ і,нформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Квартира обладнана ПГ-4 та газовим 2-х контурним котлом. Працівниками АТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.
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