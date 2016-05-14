Нам 7 років

У цю грудневу пору, сім років тому, вийшов перший номер нашого часопису. Пригадую, як тоді ми вечорами обговорювали, яким же має бути видання насамперед. Ми розуміли, на жаль, в 90-х роках Україна втратила свій шанс сформувати сучасну, незаангажовану систему ЗМІ. Другий шанс на становлення незалежних медіа виник після Помаранчевої революції. Проте і на цей раз засоби масової інформації не змогли зробити справжній прорив, більшість з них й надалі залишалися рупором органів влади. Такими ця більшість залишилась і після Революції Гідності. Ми ж дуже хотіли відійти від радянських шаблонів подачі інформації. Для себе ми визначили, що маємо запропонувати читачам об'єктивну, професійно представлену інформацію. Свобода слова, думки, волевиявлення людей упродовж усіх цих років – визначальні пріоритети в редакційній роботі. Саме це згодом стало запорукою нашого успіху.

Сьогодні «Наша українська справа» стала улюбленою газетою для жителів району, про що свідчить тираж газети, який цьогоріч сягнув 4650 примірників.

Зараз можна з певністю стверджувати, що часопис «Наша українська справа» – це не лише засіб інформування читачів про перебіг життя району, але й справжній літописець його історії. Впродовж семи років, щотижня, ми спільно з громадою робимо новий запис в особистий щоденник нашого Золочівського краю. За цей короткий час наше видання пройшло складний шлях, з номера в номер карбуючи літопис становлення й розвитку міста Золочів та сіл району. Приємно відзначити, що незмінним залишається одне: «Наша українська справа» завжди була і є близькою читачеві, їй довіряють, її читають, вона розповідає про головні події, про людей... Вона вчить любові і розумінню, щирості і відданості. На сторінках часопису – любов, біль, щастя, сльози, радість, політика, зради і перемоги, майдани і війна, природа, села і місто, все найважливіше, що переживали кожен рік українці.

Сьогодні ми вдячні кожному, хто підтримував, надихав, підставляв плече у складний час.

Щиро зичимо усій нашій великій єдиній громаді нехай всі досягнення наших земляків примножуються, а лелеки все частіше приносять щастя в домівки. Нехай наше життя стане стабільним і наповненим радісними моментами. Нехай мир панує на нашій рідній землі і в кожній родині, а Боже благословення буде супутником та захисником всім людям, які йдуть до інших з добром.



З повагою колектив часопису «Наша українська справа»