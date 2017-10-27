Розпочато черговий етап реконструкції головної площі Золочева

У Золочеві розпочато черговий етап реконструкції площі Вічевої. Сьогодні, 3 грудня будівельники розпочали роботи із підготовки до замощення головної площі міста.

Богдан Рибаха, заступник міського голови Золочева:

- Роботи на площі Вічевій виконують у відповідності до календарного плану та плану поступлення коштів.