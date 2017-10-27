Новини Золочівщини
14:15, 03 грудня 2020
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Розпочато черговий етап реконструкції головної площі Золочева

Розпочато черговий етап реконструкції головної площі Золочева
Gazeta
Фото: НУС
У Золочеві розпочато черговий етап реконструкції площі Вічевої. Сьогодні, 3 грудня будівельники розпочали роботи із підготовки до замощення головної площі міста.
Богдан Рибаха, заступник міського голови Золочева:
- Роботи на площі Вічевій виконують у відповідності до календарного плану та плану поступлення коштів.
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