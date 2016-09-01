Якою буде площа Вічева у Золочеві

9 вересня у кабінеті міського голови Золочева Ігоря Гриньківа відбулась робоча нарада з уточнення обсягів робіт із реконструкції площі Вічевої.

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