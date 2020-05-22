Рада відтермінувала РРО та встановила нові ліміти ФОПам: прийнято доопрацьований проект № 4439-д

Народні депутати прийняли Закон щодо лібералізації застосування РРО платниками єдиного податку та скасування механізму кешбеку. Підтримано законопроект № 4439-д (доопрацьований).



Детальніше про президентський проект № 4439 ми писали раніше. Профільний комітет підготував доопрацьований законопроект сьогодні, 1 грудня. Ухваленим законом визначено наступне:



1. Визначати ліміти для ФОП-єдинників виходячи зі встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року:



I група - 167 розмірів мінімальної заробітної плати замість 1 млн грн.



II група - 834 розміри мінімальної заробітної плати замість 5 млн. грн.



III група - 1167 розмірів мінімальної заробітної плати замість 7 млн грн.;



2. Виключити норми щодо застосування механізму кешбеку;



3. Відтермінувати до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування. З цього переліку виключили інтернет-торгівлю, роздрібну торгівлю вживаними товарами, діяльність ресторанів та кафе, туристичні агентства та операторів, готелів, реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), продаж автозапчастин.



4. Скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО);



5. Подовжити до 1 січня 2022 року застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб'єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання РРО/ПРРО під час проведення розрахункових операцій;



6. Передбачили незастосування РРО (ПРРО) під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.