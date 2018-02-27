Про одноразову виплату до пенсії у розмірі 1000 гривень

Золочівський відділ обслуговування

громадян (сервісний центр)

Головного управління Пенсійного

фонду України у Львівській області

У зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS - CoV-2, постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 №251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» зобов’язано Пенсійний фонд України у квітні місяці 2020 року здійснити одноразову виплату грошової допомоги в сумі 1000 гривень пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року.Виплата одноразової виплати буде проводитись у квітні в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ «Укрпошта».