Звіт із ЄСВ за оновленою формою подаватиметься з 1 грудня
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ДФС України листом від 08.11.2016 р. № 35758/7/99-99-13-02-01-17 повідомила про звітний період, з якого необхідно подавати Звіт із ЄСВ за оновленою формою відповідно до наказу Мінфіну України від 07.09.2016 р. № 813.
Звітність із ЄСВ зі змінами, внесеними Наказом № 813, подаватиметься починаючи з 01.12.2016 р., тобто зі звіту за листопад 2016 року.
Cектор організації роботи
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