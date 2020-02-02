Новини Золочівщини 14:55, 02 лютого 2020 15 0 Пам’ятні монети «Золочівський замок»

Національний банк України проведе 19 лютого 2020 року електронний біржовий аукціон із продажу пам’ятних монет «Золочівський замок» (срібло та нейзильбер). Під час аукціону для продажу будуть запропоновані пам’ятні монети «Золочівський замок»: із нейзильберу в кількості 1 000 штук – 20 окремих лотів по 50 монет у кожному лоті, зі срібла в кількості 50 штук – 25 окремих лотів по 2 монети у кожному лоті. Електронний аукціон із продажу зазначених монет планується провести на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ». Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу. Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі: https://uicegroup.com. Національний банк запрошує усіх зацікавлених – об’єднання нумізматів, юридичних та фізичних осіб – взяти участь в

Gazeta Фото: НУС



Під час аукціону для продажу будуть запропоновані пам’ятні монети «Золочівський замок»:

із нейзильберу в кількості 1 000 штук – 20 окремих лотів по 50 монет у кожному лоті,

зі срібла в кількості 50 штук – 25 окремих лотів по 2 монети у кожному лоті.

Електронний аукціон із продажу зазначених монет планується провести на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ». Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу. Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі: https://uicegroup.com.

Національний банк запрошує усіх зацікавлених – об’єднання нумізматів, юридичних та фізичних о Національний банк України проведе 19 лютого 2020 року електронний біржовий аукціон із продажу пам’ятних монет «Золочівський замок» (срібло та нейзильбер).Під час аукціону для продажу будуть запропоновані пам’ятні монети «Золочівський замок»:із нейзильберу в кількості 1 000 штук – 20 окремих лотів по 50 монет у кожному лоті,зі срібла в кількості 50 штук – 25 окремих лотів по 2 монети у кожному лоті.Електронний аукціон із продажу зазначених монет планується провести на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ». Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу. Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі: https://uicegroup.com.Національний банк запрошує усіх зацікавлених – об’єднання нумізматів, юридичних та фізичних о сіб – взяти участь в електронному біржовому аукціоні. сіб – взяти участь в електронному біржовому аукціоні.

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