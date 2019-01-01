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Виховання молоді через молодь

nus.in.ua, 15 серпня 2019, 21:15
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Виховання молоді через молодь

Зворушливе селфі українських скаутів з Папою Римським облетіло мало не весь світ… Як вдалося не лише сфотографуватися, а й поспілкуватися з Папою, який він, Папа Франциск, як узагалі бути скаутом – про все це ми поговорили з золочів’янином, скаутом-провідником Тарасом Гардигурою.
– Тарасе, розкажи перш за все про скаутів: хто вони, хто може бути скаутом, які завдання скаути ставлять перед собою.
– Католицьке Скаутство Європи є однією з папських організацій, виховним рухом, який послуговується власною скаутською методикою виховання, опертою на засадах вчення вселенської Церкви і досягається через віру і діяння. Основною метою організації є надання кожній молодій людині засобів для особистого розвитку через 5 цілей: – Здоров’я і фізична справність – Зміст практичного – Формування характеру – Зміст служіння – Релігійне життя – Бог.
– Як скаутство зароджувалось в Золочеві? Скільки вже часу ти є скаутом, що входить до твоїх обов’язків?
– КСЄ діє в Золочеві з 2006 року при монастирі Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа отців Василіян на запрошення отця Марка Максиміва. Я в організації уже 10 років. Новий скаутський рік починається завжди 1 вересня. Збірки відбуваються щотижня. Завершальний етап кожного року – це літні табори. Є у скаутів 3 вікових категорії: 8-12 років – Вовченята, 12-17 років – скаути і 17-25 – провідники-мандрівники. Всі, кому більше 25 років – то старший провід, займаються переважно виховною діяльністю. Взагалі, головний принцип виховання у нас – це виховання молоді через молодь. Мені 18 років – і я навчаю скаутів, які молодші від мене всього на 3-4 роки. Їм значно легше сприймати мене, у нас невелика вікова дистанція, це краще, ніж їх навчав би чоловік старшого віку… Той принцип іде з Європи.
– А тепер розкажи нарешті про цьогорічний Euromoot!
– Euromoot відбувається приблизно 1 раз на 10 років, це міжнародна зустріч Католицьких скаутів Європи (минулого разу то була подорож Словаччиною, Татрами). Цього року провідники і провідниці з різних країн йшли до Риму. Кінцева мета – аудієнція з Папою. Шляхів було 5, ми йшли Шляхом святого Павла. Компанію нам склали італійці – дуже приємні хлопці, запросили до себе в Італію.
– І ти одразу знав, що зробиш селфі з Папою?
– Так, то одна з моїх мрій! А вдалося її втілити так: не всі, бо усіх нас було 5000, але представники і представниці від кожної країни могли поспілкуватися з Папою, і саме я представляв Україну.
– І Папа підійшов до усіх представників? Про що ви з ним розмовляли?
– Так, він підійшов до усіх. Ми – папська організація, тож всі є під його опікою, якби поспілкуватися з нами не мав змоги, то відправив би на таку зустріч своїх кардиналів. Папа Франциск запитував, звідки ми, чим є для нас Euromoot. А взагалі зараз важко пригадати всі подробиці, бо емоції зашкалювали. Я би навіть порівняв ці відчуття з … відчуттями на футбольному матчі.
– Я тобі зізнаюся, що наша розмова викликала у мене спогади 18-річної давності. Приблизно в твоєму віці я була на зустрічі молоді з Папою Іваном-Павлом ІІ. І це також була моя дитяча мрія. Ніколи не забуду того хвилювання і тої радості від зустрічі! Пам’ятаю, що Іван-Павло ІІ любив молодь, він розцвів просто від тої енергетики, що витала тоді над Сиховом. Щось навіть заспівав. Щоправда, робити фото з Папою не спало на думку, я раділа вже від того, що він проїхав повз мене на своєму папомобілі. І от зараз цікаво, а яким є Папа Франциск? Чи є в ньому щось особливе, чи відрізняється він від інших Пап?
– Папа Франциск дуже експресивний. Також дуже любить молодь, він активно виступає за її охристиянення, лобіює інтереси молоді в церкві. Ще він виступає за бідність церкви, тобто проти розкоші. Тому він носить недорогий хрестик, а ще відмовився жити в папських палатах, а живе у найманій квартирі. Хочу розповісти одразу, що всі ми приїхали з подарунками, це були переважно капелюхи, галстуки, прапори, – і Папа приймав подарунок у всіх представників, обіймав їх – цим він показував, що любить нас. Але одразу повертав подарунок назад – цим показував, що у нього все необхідне є. Але перший подарований йому галстук він залишив собі (згідно з традицією).
– Була розмова про Україну?
– Так, Папа сказав, що молиться за Україну, за нас.
– Якою мовою він виголосив промову?
– Італійською. Але були у кожного в руках карточки з перекладом на декілька мов, переважно на англійську.
– Які ще цікаві події відбувалися з вами в Римі?
– В неділю ми були на радіо «Ватикан» і співали там літургію. Нам пощастило бути на цьому радіо, побачити капличку, адже це – легендарне українське радіо, з якого транслювали літургії ще в підпіллі.
– Поділися найближчими скаутськими планами!
– Незабаром розпочнеться традиційний літній табір у «Соколі» біля Сасова. Він триватиме з 13 по 25 серпня. Приїдуть скаути зі Львова, Городка, Жовкви. Має бути 40 чоловік. Згодом відбудеться Федеральна рада в Брюховичах, на якій зберуться всі провідники з Європейської федерації і кардинали з Ватикану. Ми чекаємо на Блаженнійшого Святослава. А в кінці жовтня золочівські скаути планують поїхати в Будапешт, в осередок скаутів при діаспорі.
– Дуже дякую за розмову. І останнє: що би ти міг побажати або порадити молоді?
– Розставляйте правильно пріоритети, думайте, що робите! Теперішня молодь не хоче брати на себе відповідальність. Якщо порівняти відсоток молодих людей, які є в скаутських і подібних їм організаціях, і відсоток тих, хто проводить вільний час в клубних розвагах, останніх значно більше, на жаль. Але я запевняю вас, якщо станете скаутами, то уже не схочете виходити з організації, настільки буде цікаво. За вуха не відірвеш!


Розмовляла
Ірина Гирило

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