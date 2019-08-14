Це буде одна з кращих площ в Україні

nus.in.ua, 5 серпня 2019, 17:39

На площі Вічевій тривають роботи з реконструкції історичного середовища міста. Також проведено демонтаж торгових павільйонів підприємців Занов'яка, Дубенюка і Николишина та відбуваються роботи по встановленню нових кіосків, котрі розроблені генеральним проектувальником «Укрдизайнгруп». Проект кіосків погоджено із автором проекту реконструкції площі, заслуженим архітектором України Михайлом Федиком. Михайло Миронович особисто контролює всі роботи, в тому числі по встановленню кіосків. У понеділок Михайло Миронович Федик знову відвідав Золочів, щоб упевнитись, що все відбувається саме так як задумано генеральним проектом реконструкції площі Вічевої.

Михайло ФЕДИК, заслужений архітектор України:

– Ми приступили до завершального етапу реконструкції центральної частини історичного міста Золочева – площі Вічевої, колись Ринкової площі. Вона поєднує вже відреконструйовані вулицю Маркіяна Шашкевича, бульвар Сковороди і замкне весь ансамбль центральної частини. Приємно бачити як вирисовуються основні планувальні елементи, зокрема сходи головного підходу до площі Маркіяна Шашкевича, гарно вимальовується картинка у місці майбутнього фонтану, стінка біля пандуса, квітники, яким ми приділили особливу увагу. Також хочу закцентувати вашу увагу на тому, що генеральним планом реконструкції також передбачено реконструкцію існуючих кіосків, які стоять на стику вулиці Шашкевича і площі Вічевої і фактично створюють перший план переходу з вулиці на саме середовище площі. Чому ми обрали таке архітектурне вирішення для цих кіосків? Вони стоять біля п’ятиповерхового будинку, який появився у повоєнний період, що характерний своїм крупним масштабом та типовою для радянського періоду архітектурою. Щоб зробити перехід від оцієї архітектурної форми, отих об’ємів, від цього плоского фасаду будинку до малих форм площі Вічевої, ми ввели саме таку конфігурацію як восьмигранник. Кіоски дадуть плавний гармонійний перехід та дадуть просторову пластику всьому ансамблю. По своєму масштабу вони ув’язані з пам’ятником Маркіяна Шашкевича. У проекті ми заклали повну заміну гранітних блоків, так званий стилобат. Просто тішусь, що нам вдалось поміняти постамент під пам’ятником. Теж поміняємо бронзові літери, будуть влаштовані ліхтарі-підсвітка, замощення площі, будуть влаштовані квітники і підсаджено багато дерев, влаштуємо квітники і фонтан зі сторони колишнього кінотеатру, місце під новорічну ялинку. Це визначено генеральним планом реконструкції. Деякі хворі дерева ми були змушені забрати. Коли прокладаються комунікації, підриваються кореневища дерев, при поривах вітру є загроза вітровалів. Зараз клімат помінявся і ми можемо спостерігати смерчі і на Львівщині. Тому ми вирішили хворі дерева та ті, котрі у певній мірі віджили свій вік поміняти на молоді гарні дерева. Зі сторони будинку побуту буде влаштовано автостоянку, яка дуже виручить золочівчан. Все це разом додасть планувальну довершеність площі Вічевій.

Особисто я радий, що ведуться ці роботи, бо добре і гармонійно виходить, як ми всі і, я особисто теж, задумали. Всіх запевняю, що це буде одна з кращих площ не лише на Заході України, а й в Україні.



Леся ГОРГОТА

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