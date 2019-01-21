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Шановні керівники держустанов Золочівського району!

nus.in.ua, 25 січня 2019, 14:07
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Шановні керівники держустанов Золочівського району!

Ми, депутати Золочівської районної ради, звертаємось до Вас  забезпечити проведення вільних, чесних й демократичних президентських виборів на території нашого району.
Процес волевиявлення має відповідати європейській стратегії, без використання адмінресурсу під час президентської виборчої кампанії, без здійснення тиску на працівників бюджетних установ працювати (під час свого робочого часу) на провладну політичну силу.
Ми розуміємо, що самої активної громадянської позиції для проведення справедливих виборів недостатньо. Державні структури повинні створити на всіх етапах виборчих перегонів належні умови чесності, прозорості та об’єктивності. Ми рішуче відкидаємо і засуджуємо будь-які спроби тиску з боку владних структур на виборців і членів виборчих дільниць. Такі дії є актом зневаги гідності як поодиноких громадян, так і всього народу.
Звертаємось до Вас не вдаватись до примушення працівників бюджетних установ до голосування за кандидата від влади, фальсифікації результатів виборів під час президентської кампанії.
Закликаємо Вас докласти всіх зусиль, щоб на території Золочівського району не допустити адмінтиску на працівників держустанов під час президентської виборчої кампанії, нехай ніхто з нас не посміє легковажно поставитися до свого виборчого обов’язку. Підходьмо до виборчого процесу з усією серйозністю і відповідальністю.

Прийнято на засіданні президії
 Золочівської районної ради
 21 січня 2019 року

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