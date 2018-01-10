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Дитяча коляда зігріває серця впродовж року

nus.in.ua, 25 січня 2019, 13:28
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Дитяча коляда зігріває серця впродовж року

Січень чудова пора для дорослих та дітей. Саме в січні відбуваються найдивовижніші події. У цей час, в період різдвяно-новорічних днів, кожен із нас має можливість завітати з колядою не лише до своїх рідних, а й до сусідів та друзів.
Так близькими сусідами Золочівського ЦДЮТ є районний територіальний центр соціального обслуговування. Тож із колядою вихованці ансамблю «Древо» (кер. О. Чепелюк) завітали до самотніх людей похилого віку, які, не зважаючи на несприятливі умови (гололід), зібралися гуртом аби послухати неповторні маловідомі колядки. Кожну колядку ці люди сприймали з великим захопленням, гучними оплесками. Олександр Шпаков та Владислав Фурсенко засіяли гостей свята та працівників закладу житом та пшеницею, побажавши усім міцного здоров’я, гарного настрою, вірних друзів, дочекатися нової коляди та дожити до століття.
Старенькі люди неохоче відпускали дітей. Вони прагнули нових та нових колядок та щедрівок. На завершення коляди діти подарували гостям ангелів із солодощами, а господарям з територіального центру ялинку, зроблену дитячими руками гуртка «Рукоділля» (кер. Л. Корнилюк).
Під час виступу діяла різдвяно-новорічна виставка робіт гуртка «Рукоділля» (кер. Н. Твердохліб).
Сподіваємося, що дзвінка коляда та подарунки від дітей запалили у присутніх той живий вогник, який зігріватиме їхні серця впродовж усього Нового 2019 року.
А за добру і щиру коляду діти ЦДЮТ отримали солодощі, щирі побажання від бабусь і запрошення у гості з новими піснями.

Наш кор.

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