Знищили зелені насадження у міському парку

nus.in.ua, 14 січня 2019, 14:23

Напередодні Новорічних свят у міському парку вандали знищили зелені насадження.

«Святкування Нового року та Різдва Христового є радісним родинним святом. Сердечні вітання, гомінкі колядки, щедрівки, вертепи – неодмінні атрибути і цьогорічного різдва. І красуня-ялинка на міській площі, і маленькі ялинки у домівках городян – тішать і дорослих, і малечу. Поміж свят зайшов у міський парк, де впродовж року громадою спільно косимо, порядкуємо, висаджуємо молоді дерева. Побачене вразило. У різних куточках парку вирізано, знищено молоді хвойні дерева. Очевидно, що це зробили не чужинці. Підозрюю, що зрізані молоді дерева прикрашають чиєсь помешкання поруч. Дуже хочу, щоб поліція встановила тих, хто це зробив та оприлюднила цю інформацію. Відповідне звернення я скерував до Золочівського відділу Національної поліції України. Всіх вас, дорогі золочівці, хто вболіває за стан справ у нашому місті прошу в молитві просити розуму для тих, хто понищив наші дерева. Можливо, голос сумління спонукатиме їх весною на місці зрізаних посадити молоді дерева. Вірю в силу молитви.», – повідомив міський голова на своїй сторінці у Фейсбук.





Фото Ігоря ГРИНЬКІВА