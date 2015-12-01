Будівництво майданчиків на завершальній стадії

nus.in.ua, 9 серпня 2018, 15:59

1 липня 2017 року набрав чинності ДСТУ 8476:2015 «Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги», який було розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Відповідно до статті 35-1 Закону України «Про відходи» біля житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд передбачаються будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів.

У Золочеві будівництво майданчиків для сміттєвих контейнерів вже на завершальній стадії. Реалізовується цей проект з благоустрою нашого міста завдяки перемозі у конкурсі мікропроектів місцевого розвитку, що його кожного року проводить Львівська обласна рада.

Детальніше розповідає Богдан РИБАХА, заступник міського голови Золочева:

– Громада міста Золочева, яка вболіває за екологічну ситуацію в місті, неодноразово зверталася до Золочівської міської ради з проханням облаштувати контейнерні майданчики. Люди не можуть самостійно вирішити проблему відсутності спеціально облаштованих контейнерних майданчиків для збору сміття. Проте їхня ініціатива є також дуже важливою. Проектом передбачено будівництво 9 контейнерних майданчиків із огорожею та гідроізоляційною плівкою, що суттєво вплине не лише на естетичний вигляд, а також санітарний стан міської території, підвищить безпеку і продуктивність праці при збиранні та вивезенні сміттєвозами побутових відходів і відходів як вторинної сировини. Новозбудовані контейнерні майданчики вміщуватимуть по 4 контейнери та огороджені з трьох сторін металевою огорожею висотою у 1,7 м, з під’їзним пандусом, а головне – під бруківкою по всій площині майданчика влаштовано гідроізоляційну плівку, яка захищатиме ґрунт від просочування рідких речовин з побутових відходів. Огорожа захищатиме територію міста від розповсюдження вітром легких ТПВ, зокрема поліетиленових та паперових пакетів. Сміттєвий майданчик в подальшому не буде потребувати витрат на його утримання. Окрім того, Золочівська міська рада працює над розробленням та впровадженням стратегії із роздільного збору та сортування твердих побутових відходів. Це буде одним із наступних наших кроків. Переконаний, що більшість золочів‘ян свідомо поставляться до такої ініціативи та сортуватимуть відходи вже на первинному рівні, тобто в своїх оселях.

Леся ГОРГОТА