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Дзюдоїст Ростислав Трач предсталяв Львівщину

nus.in.ua, 18 червня 2018, 16:48
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Дзюдоїст Ростислав Трач предсталяв Львівщину

8-10 червня у місті Одеса відбувся ХV Відкритий всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо «Європа». 600 юних спортсменів взяли участі у турнірі. Найменшим учасникам було 5 років, найстаршим – 14. Це і румуни, і болгари, і білоруси, і представники з усіх областей України.
Єдиним представником від Львівської області був вихованець Золочівської ДЮСШ Ростислав Трач. Як розповів нам тренер дзюдоїста Олексій Тараканов, у першому поєдинку Ростислав зустрівся із представником Дніпра. Усю сутичку дзюдоїст вигравав та на завершення фортуна відвернулась від нього і він попав на утримання, таким чином програвши призеру цього турніру.
Також на цьому спортивному заході був майстер-клас двократного чемпіона Романа Гонтюка (Пекін, Афіни), який ділився досвідом  ведення боротьби.
Золочівська ДЮСШ щиро дякує міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, керівнику ТЗОВ «Золочівагробуд» Йосипу Барабашу та начальнику Навчального центру НГУ Михайлові Кулику за сприяння в організації поїздки на турнір.

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