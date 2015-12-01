nus.in.ua, 12 червня 2018, 17:58

Чарівний випускний відсвяткували четвертокласники НВК «Школа радості», – ДНЗ. На прощальну виставу «У пошуках синього птаха» завітали персонажі книг: мрійлива Аліса, шибайголова Пеппі Довгапанчоха, няня-чарівниця Мері Поппінс, принцеси, пірати і детективи. Усі вони допомагали четвертокласникам знайти Синього птаха – птаха щастя – особливий символ пошуку свого місця у житті. Маленькі актори справилися на відмінно і після закінчення свята заслужено отримали оплески зворушених глядачів.

Мар'яна БОЙКО

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