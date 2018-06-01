Юні золочів'яни – серед кращих

nus.in.ua, 5 червня 2018, 11:07

18 травня 2018 року відбулось щорічне нагородження переможців і призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, Міжнародних олімпіад та конкурсів. Окрім того, нагороди та Подяки департаменту Львівської ОДА отримали наставники призерів олімпіад та конкурсів.

Із привітальним словом до обдарованої молоді, студентів та педагогів звернувся перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, подякував талановитим дітям та їх педагогам за працю і гідне представлення області на Всеукраїнському етапі олімпіад та конкурсів, зазначивши, що знання є скарбом, який неможливо забрати, а лише примножити.

Проректор із наукової роботи Львівського національного університету ім. І. Франка, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський побажав юним переможцям подальших звершень, а також висловив упевненість, що майбутнє України – за освітою й наукою.

З особливою теплотою до учнівської та студентської молоді звернулася директор Департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій та вручила переможцям і призерам грамоти, грошові винагороди.

Серед нагороджених було троє дітей із Золочівщини: Вікторія Баран (Зозулівський НВК), Лілія Ковалик (Золочівський економічний ліцей) і Назар Перейма (Золочівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1).

Бажаємо учням, студентам та педагогічним працівникам не зупинятися на досягнутому й надалі підкорювати нові вершини знань.

Наталія Ковалик,

учитель Золочівського економічного ліцею